Швейцарцы голосуют на референдуме по вопросам СМИ, опытов на животных, рекламы табака и налогов
На швейцарский конфедеральный референдум 13 февраля 2022 года вынесены вопросы поддержки СМИ за счет средств госбюджета, опытов над животными, рекламы табачных изделий, налогов на предпринимательство
Об этом со ссылкой на общественный портал Swiss Info, рассказывает Еспресо.TV.
На первом в новом году федеральном референдуме 13 февраля 2022 года народ будет голосовать по двум уже принятым законам и двум народным законодательным инициативам.
Дело в том, что швейцарский конфедеральный центр решил поддерживать швейцарские СМИ не только как раньше, посредством косвенных финансовых мер, а теперь еще и прямыми платежами. Предусматривается в год дополнительно выделять газетам, онлайн-СМИ, локальным региональным радио- и телеканалам около 150 миллионов франков. Такое видение имеет социал-демократ Симонетта Соммаруга, который в Федеральном совете Швейцарии (правительстве) отвечает за медиа.
Против этого пакета мероприятий выступили крупные издательские холдинги и политики правого спектра. Для этого они инициировали референдум, воспользовавшись своим народным правом прямой демократии.
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Кроме того, на референдуме 13 февраля 2022 года граждане Швейцарии голосуют по поводу отмены "эмиссионного налога" - гербового сбора, который приходится платить, если, например, компания увеличивает собственный капитал, продавая свои акции на рынке. Этот сбор составляет 1% от приобретенного свежего капитала и взимается только с сумм, превышающих миллион франков.
По поводу целесообразности запрета опытов на животных Швейцария будет голосовать уже в четвертый раз. Три прошлых народных инициативы на эту тему были отклонены.
Что же касается табака в рекламе, то сейчас курит сигареты каждый четвертый постоянный житель Швейцарии, а это около 2 миллионов человек. Доля курильщиков очень велика и среди молодежи: курят в стране около 100 000 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. На референдуме 13 февраля 2022 года швейцарские избиратели ответят на вопрос о том, хотят ли они, и если да, то как, защитить молодых людей от негативных последствий употребления табака.
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