Швейцарцы голосуют на референдуме по вопросам СМИ, опытов на животных, рекламы табака и налогов

Об этом со ссылкой на общественный портал Swiss Info, рассказывает Еспресо.TV.



На первом в новом году федеральном референдуме 13 февраля 2022 года народ будет голосовать по двум уже принятым законам и двум народным законодательным инициативам.



Дело в том, что швейцарский конфедеральный центр решил поддерживать швейцарские СМИ не только как раньше, посредством косвенных финансовых мер, а теперь еще и прямыми платежами. Предусматривается в год дополнительно выделять газетам, онлайн-СМИ, локальным региональным радио- и телеканалам около 150 миллионов франков. Такое видение имеет социал-демократ Симонетта Соммаруга, который в Федеральном совете Швейцарии (правительстве) отвечает за медиа.



Против этого пакета мероприятий выступили крупные издательские холдинги и политики правого спектра. Для этого они инициировали референдум, воспользовавшись своим народным правом прямой демократии.



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Кроме того, на референдуме 13 февраля 2022 года граждане Швейцарии голосуют по поводу отмены "эмиссионного налога" - гербового сбора, который приходится платить, если, например, компания увеличивает собственный капитал, продавая свои акции на рынке. Этот сбор составляет 1% от приобретенного свежего капитала и взимается только с сумм, превышающих миллион франков.



По поводу целесообразности запрета опытов на животных Швейцария будет голосовать уже в четвертый раз. Три прошлых народных инициативы на эту тему были отклонены.



Что же касается табака в рекламе, то сейчас курит сигареты каждый четвертый постоянный житель Швейцарии, а это около 2 миллионов человек. Доля курильщиков очень велика и среди молодежи: курят в стране около 100 000 молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. На референдуме 13 февраля 2022 года швейцарские избиратели ответят на вопрос о том, хотят ли они, и если да, то как, защитить молодых людей от негативных последствий употребления табака.





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