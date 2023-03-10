Швейцарское правительство отказалось от реэкспорта оружия для Украины, объяснив это "ценностями нейтралитета"

Об этом информирует Reuters .

После того как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Швейцарию стали призывать к прекращению многовековой традиции нейтралитета. Так в январе два парламентских комитета рекомендовали смягчить правила передачи оружия третьим странам, однако после заседания 10 марта правительство отозвало призыв.

"Федеральный совет отдан ценностям нейтралитета Швейцарии и будет продолжать работать над обеспечением реализации преимуществ нейтралитета", - говорится в заявлении правительства.

В то же время правительство подчеркнуло, что продолжит следить за дебатами и при необходимости сделает дополнительное заявление.

Reuters пишет, что с начала полномасштабного вторжения Швейцария получала запросы от Испании, Дании и Германии по поводу реэкспорта военных материалов швейцарского производства в Украину. Однако эти запросы были отклонены. В то же время, Швейцария приняла санкции ЕС и неоднократно призывала к выводу российской армии из Украины.