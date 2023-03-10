Швейцарское правительство отказалось от реэкспорта оружия для Украины, объяснив это "ценностями нейтралитета"
Правительство Швейцарии заявило, что отказывается от передачи оружия швейцарского производства Украине и третьим странам, несмотря на давление со стороны ЕС
Об этом информирует Reuters .
После того как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Швейцарию стали призывать к прекращению многовековой традиции нейтралитета. Так в январе два парламентских комитета рекомендовали смягчить правила передачи оружия третьим странам, однако после заседания 10 марта правительство отозвало призыв.
"Федеральный совет отдан ценностям нейтралитета Швейцарии и будет продолжать работать над обеспечением реализации преимуществ нейтралитета", - говорится в заявлении правительства.
В то же время правительство подчеркнуло, что продолжит следить за дебатами и при необходимости сделает дополнительное заявление.
Reuters пишет, что с начала полномасштабного вторжения Швейцария получала запросы от Испании, Дании и Германии по поводу реэкспорта военных материалов швейцарского производства в Украину. Однако эти запросы были отклонены. В то же время, Швейцария приняла санкции ЕС и неоднократно призывала к выводу российской армии из Украины.
- 8 марта одна из палат парламента Швейцарии – Национальный совет – отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов. Ранее аналогичное решение было принято в другой палате парламента - Совете кантонов.
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