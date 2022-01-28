Швейцарский топ-клуб договорился о трансфере 21-летнего форварда "Динамо"
Швейцарский "Базель" договорился о переходе нападающего "Динамо" Владислава Супряги в их клуб
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, "Базель" выиграл гонку за форварда у итальянской "Сампдории". Трансфер находится в последней стадии и осталось закрыть последние детали. Хотя клуб с Апеннин до сих пор надеется перехватить Супрягу в последний момент.
21-летний Владислав Супряга в этом сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голы не забивал. Transfermarkt оценивает украинца в 4 млн евро.
После 18 туров "Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии, команда выиграла группу Лиги Конференций с "Карабахом", "Омонией" и "Кайратом" и сыграет в плей-офф.
- 7 июля сообщалось, что итальянская "Дженоа" готова заплатить за Супрягу 9 млн евро.
- 3 декабря стало известно, что румынский "Клуж" намерен подписать нападающего "Динамо" Владислава Супрягу в зимнее трансферное окно.
- 27 января "Динамо" отказалось продавать защитника Александра Сироту в швейцарский "Базель".
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