Швейцарский топ-клуб договорился о трансфере 21-летнего форварда "Динамо"

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, "Базель" выиграл гонку за форварда у итальянской "Сампдории". Трансфер находится в последней стадии и осталось закрыть последние детали. Хотя клуб с Апеннин до сих пор надеется перехватить Супрягу в последний момент.

21-летний Владислав Супряга в этом сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голы не забивал. Transfermarkt оценивает украинца в 4 млн евро.



После 18 туров "Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии, команда выиграла группу Лиги Конференций с "Карабахом", "Омонией" и "Кайратом" и сыграет в плей-офф.