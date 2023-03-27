Швейцарский нейтралитет не должен блокировать реэкспорт оружия в Украину, - Венедиктова
Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова заявила, что нейтралитет страны не должен включать блокировку реэкспорта швейцарского оружия для нашего государства.
Об этом пишет Reuters .
"Я уважаю нейтралитет Швейцарии, поскольку он является опорой государства. Но я каждый день подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт — это два совершенно разных понятия", - сказала Венедиктова.
Она подчеркнула, что Украина не просит оружие напрямую, а только хочет, чтобы Швейцария не блокировала реэкспорт из других стран.
"Мы не просим: "дайте свое оружие нам напрямую". Мы просто просим не блокировать реэкспорт... не способствовать этому преступлению агрессии", заявила госпожа посол.
Отмечается, что в этом месяце правительство Швейцарии заявило, что не изменит свою давнюю политику запрета любой стране, покупающей швейцарское оружие, присылать ее сторонам конфликта. Швейцария уже отклонила запросы Германии, Дании и Испании по поводу реэкспорта военной техники в Украину.
"Нам нужно это оружие и боеприпасы как можно скорее. Это вопрос выживания нашего народа, нашей нации, нашего государства", - подчеркнула Венедиктова.
- 10 марта правительство Швейцарии заявило, что отказывается от передачи оружия швейцарского производства Украине и третьим странам, несмотря на давление со стороны ЕС. Правительство объяснило такое решение "ценностями нейтралитета"
- Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия 16 марта заявил, что украинские дипломаты будут работать с элитами Швейцарии для разблокирования реэкспорта оружия.
- Во время встречи с министершей обороны Швейцарии Виолой Амхерд генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал ее правительство пересмотреть позицию по запрету реэкспорта оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину.
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