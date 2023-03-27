Об этом пишет Reuters .

"Я уважаю нейтралитет Швейцарии, поскольку он является опорой государства. Но я каждый день подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт — это два совершенно разных понятия", - сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что Украина не просит оружие напрямую, а только хочет, чтобы Швейцария не блокировала реэкспорт из других стран.

"Мы не просим: "дайте свое оружие нам напрямую". Мы просто просим не блокировать реэкспорт... не способствовать этому преступлению агрессии", заявила госпожа посол.

Отмечается, что в этом месяце правительство Швейцарии заявило, что не изменит свою давнюю политику запрета любой стране, покупающей швейцарское оружие, присылать ее сторонам конфликта. Швейцария уже отклонила запросы Германии, Дании и Испании по поводу реэкспорта военной техники в Украину.

"Нам нужно это оружие и боеприпасы как можно скорее. Это вопрос выживания нашего народа, нашей нации, нашего государства", - подчеркнула Венедиктова.