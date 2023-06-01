Швейцарский концерн просит правительство разрешить экспорт танков Leopard 1

Об этом сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), передает DW .

"По данным Ruag, в покупке заинтересован немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Танки, нуждающиеся в инспекции и ремонте, в дальнейшем должны быть переданы Украине, заявила представитель концерна", – пишет издание.

В марте концерн неофициально обращался к правительству с подобной просьбой, но получил отказ. Швейцария отмечает, что не поддерживает ни одну из стран, участвующих в военных действиях.

"На этом основании Швейцария по-прежнему отказывается от реэкспорта танковых боеприпасов, которые она продала Германии несколько лет назад. Она требует договорных гарантий возможности запрета дальнейшей перепродажи", - отмечает СМИ.

Представитель Ruag Кирстен Хаммерих объяснила факт подачи официальной заявки, несмотря на неофициальный отказ: "Мы хотели бы получить официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса".

Танки были приобретены в Италии несколько лет назад и до сих пор находятся там. Швейцарская армия хотела привести его в боевую готовность и перепродать или разобрать их на запчасти.