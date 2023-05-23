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Швейцарский банк Julius Baer сообщил о замораживании счетов граждан Беларуси и РФ

23 мая, 2023 вторник
23:03
Экономика банк Julius Baer

Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer будет замораживать счета белорусов и россиян из-за санкций против стран-агрессоров

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании Main Partner Trust.

Julius Baer сообщил своим клиентам – россиянам и белорусам – о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.

Швейцарский банк Julius Baer разослал российским клиентам сообщения, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а сделки по этим инвестиционным счетам заморожены.

Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил информацию о том, что инвестиционные счета россиян будут изолированы из-за требований Euroclear.

"Euroclear требует выделить хранящиеся в Euroclear ценные бумаги и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear", - говорится в сообщении.

В письмах российским и белорусским клиентам отмечено, что эти меры вступают в силу немедленно. Это решение связано с санкциями против РФ и Белоруссии.

  • Напомним, парламент Швейцарии рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия.
Швейцария
санкции против России
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