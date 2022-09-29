Швейцарским ледникам грозит исчезновение к концу столетия

Об этом сообщает FranceInfo .

Пережив аномальную жару летом после засушливой зимы швейцарские ледники начали стремительно таять. В частности, в этом году они уже потеряли три кубических километра льда, или 6% от общего объема.

Как говорится в выводах экспертной комиссии Cryosphere Measurement Network Швейцарской академии естественных наук, обнародованных 28 сентября, швейцарские ледники побили все рекорды таяния в 2022 году под двойным влиянием сухой зимы и сильной летней жары. Были потеряны три кубических километра льда, или 6% от общего объема ледников Швейцарии. Раньше потеря 2% за один год считалась экстремальной.

“Невозможно замедлить таяние в краткосрочной перспективе, – отмечается в отчете. – Однако, если мы снизим выбросы CO2 и защитим климат, в лучшем случае это может сэкономить примерно треть общего объема в Швейцарии”, кстати, без этого ледники практически исчезнут в Швейцарии до конца века.

Ледники в Альпах могут потерять наибольшую массу льда примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними.

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