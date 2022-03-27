Швейцарская компания Zurich Insurance удалила из соцсетей свой логотип в виде буквы Z
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance убрала букву Z из своего логотипа в соцсетях, поскольку этот символ используется для поддержки войны РФ против Украины
Об этом пишет Reuters .
Zurich Insurance убрала из соцсетей свойт логотип в виде белой буквы Z на синем фоне, чтобы его не расценивали как поддержку войны России против Украины.
"Мы временно изымаем использование буквы "Z" из социальных каналов, где она появляется отдельно и может быть неправильно интерпретирована. Мы внимательно следим за ситуацией и будем предпринимать дальнейшие действия, если и когда потребуется", - заявили в компании.
- Букву Z используют на своей технике российские оккупанты, воюющие против Украины. Также этот символ используют сторонники вторжения России на украинскую территорию.
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