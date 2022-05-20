Швейцарская компания Zurich Insurance продает бизнес в РФ и уходит с рынка страны
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance уходит с рынка РФ и продает бизнес в стране, он будет работать под другим брендом
Об этом компания сообщила на сайте .
"Zurich Insurance Group согласилась продать свой бизнес в России 11 членам команды подразделения. За новых владельцев бизнес будет работать самостоятельно под другим брендом, тогда как Цюрих больше не будет осуществлять бизнес-операции в России", - говорится в заявлении.
Соглашение позволит сохранить профессиональную команду и обслуживать российский рынок. Продажа компании должны согласовать органы контроля.
Zurich Insurance занимает около 0,3% рынка страхования в случае смерти в РФ. Компания в большинстве своем поддерживала международных клиентов в стране. В 2021 году на российском рынке Zurich Insurance заработала около $34 млн, в том числе $3 млн – от внутренних клиентов.
- 26 марта Zurich Insurance удалила из соцсетей свой логотип в виде буквы Z, поскольку этот символ используется для поддержки войны РФ против Украины.
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