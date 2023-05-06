Швейцарская компания предоставит Украине 20 машин для разминирования

Об этом сообщает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в телеграм.

Минреинтеграции будет способствовать привлечению машин разминирования для очистки освобожденных территорий взрывоопасных предметов. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между Министерством и швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Сlearance Solutions (GCS).

Результатом сотрудничества должно стать привлечение компанией машин разминирования, применяемых для очистки от мин и неразорванных боеприпасов на территориях сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры деоккупированных районов Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

Для этого руководством GCS было заявлено о намерениях в этом году поставить в Украину около 20 машин разминирования.

Кроме того, стороны договорились взаимодействовать в области технического и нетехнического обследования предположительно загрязненных, взрывоопасных территорий. А также проводить обучение населения освобожденных территорий рискам, связанным с несдетонированными боеприпасами и минами.