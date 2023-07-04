Об этом 4 июля заявило правительство, передает Reuters .

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд намерен подписать декларацию о намерении присоединиться к программе во время встречи со своими коллегами из Австрии и Германии в пятницу.

По мнению критиков, такой шаг несовместим с давней традицией нейтралитета страны.

Что известно о проекте "Небесный щит"

Проект был основан Германией в 2022 году. Тогдашнее федеральное министерство обороны Кристин Ламбрехт вместе с коллегами подписало декларацию о Европейской инициативе "Небесный щит" на полях встречи НАТО в Брюсселе.

К проекту кроме Германии привлечены еще 14 стран. В частности, речь идет о Британии, Словакии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Литве, Нидерландах, Румынии и Словении. Представители этих стран присутствовали на церемонии подписания декларации "Небесный щит".

В декабре 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду , что "Небесный щит" над Европой будет создан в течение пяти лет. По его словам, проект стал особенно актуален после начала полномасштабной войны РФ против Украины.