Швейцария заявила о намерении присоединиться к европейскому проекту "Небесный щит"
Швейцария хочет присоединиться к проекту противовоздушной обороны Евросоюза Sky Shield ("Небесный щит"), в котором уже участвуют 15 стран
Об этом 4 июля заявило правительство, передает Reuters .
Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд намерен подписать декларацию о намерении присоединиться к программе во время встречи со своими коллегами из Австрии и Германии в пятницу.
По мнению критиков, такой шаг несовместим с давней традицией нейтралитета страны.
Что известно о проекте "Небесный щит"
Проект был основан Германией в 2022 году. Тогдашнее федеральное министерство обороны Кристин Ламбрехт вместе с коллегами подписало декларацию о Европейской инициативе "Небесный щит" на полях встречи НАТО в Брюсселе.
К проекту кроме Германии привлечены еще 14 стран. В частности, речь идет о Британии, Словакии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Литве, Нидерландах, Румынии и Словении. Представители этих стран присутствовали на церемонии подписания декларации "Небесный щит".
В декабре 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду , что "Небесный щит" над Европой будет создан в течение пяти лет. По его словам, проект стал особенно актуален после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
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