Швейцария запретила поставлять в Украину боеприпасы к БМП Marder, - СМИ

Об этом сообщает Sonntags Zeitung .

По информации издания, швейцарское правительство запретило реэкспорт боеприпасов для боевых машин пехоты Marder, производимых немецким оборонным концерном Rheinmetall.

Боеприпасы для Marder производятся на одном из швейцарских предприятий.

Такое решение чиновники объяснили тем, что Швейцария запрещает реэкспорты таких видов вооружений в зоны конфликтов.

23 апреля стало известно, что дочернее предприятие немецкого производителя Rheinmetall Landsysteme обратилось к правительству Германии с просьбой санкционировать поставки в Украину 100 БМП Marder. Ожидается, что решение по экспорту БМП ФРГ должно быть принято в ближайшие дни.

20 апреля заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder , чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.

20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не налагала запрет на поставки в Украину бронетехники.

22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц объяснил нерешительность по поводу поставок в Украину тяжелого вооружения желанием избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.

23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

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