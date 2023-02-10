Швейцария запретила Испании передать Украине две зенитные пушки своего производства
Правительство Швейцарии отклонило запрос Испании на передачу Украине двух зенитных пушек своего производства, ссылаясь на законодательство, запрещающее реэкспорт оружия
Об этом 10 февраля сообщил CNN Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).
"По той же причине мы отклонили подобный запрос от Дании и Германии в прошлом году", - сказал журналистам представитель SECO Фабиан Майенфиш.
В Швейцарии действует строгий федеральный закон, регулирующий реэкспорт оружия и других военных материалов швейцарского производства.
Парламент Швейцарии рассматривает представленный 3 февраля законопроект с целью ослабления этого ограничения.
- В январе Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России.
- Ранее сообщалось, что Швейцария может пересмотреть свое законодательство о реэкспорте оружия.
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