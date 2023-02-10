Об этом 10 февраля сообщил CNN Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

"По той же причине мы отклонили подобный запрос от Дании и Германии в прошлом году", - сказал журналистам представитель SECO Фабиан Майенфиш.

В Швейцарии действует строгий федеральный закон, регулирующий реэкспорт оружия и других военных материалов швейцарского производства.

Парламент Швейцарии рассматривает представленный 3 февраля законопроект с целью ослабления этого ограничения.