Швейцария запретила Германии и Дании передавать Украине вооружение своего производства
Швейцарское правительство запретило Германии и Дании реэкспорт военной техники своего производства в Украину
Об этом сообщает DW .
Согласно этому решению Германии и Дании запрещено передавать Украине военную технику и боеприпасы швейцарского производства. Речь идет о 12,4 тыс. боеприпасов калибра 35 мм до зенитных самоходных установок Gepard, которые просила предоставить Киеву Германия, и 22 бронированных машины Piranha III по запросу Дании.
В правительстве объяснили, что Швейцария не может экспортировать военную технику и боеприпасы в том случае, если страна-получатель находится в международном вооруженном конфликте.
В то же время швейцарские власти разрешили передавать европейским производителям детали для военной техники и вооружения, даже если изготовленное с их использованием оружие попадет в Украину.
- 24 апреля правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт в Украину боеприпасов к немецким БМП Marder.
- 1 июня Швейцария запретила Дании поставлять в Украину боевые машины пехоты Piranha III своего производства.
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