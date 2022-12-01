Швейцария заморозила российские активы на 7,2 млрд евро

Об этом идет речь на портале министерства экономики Швейцарии.

Отмечается, что общая сумма активов, замороженных в Швейцарии из-за агрессии России против Украины, достигла 7,5 млрд швейцарских франков (7,2 млрд евро). Еще в июле она составила 6,7 млрд. франков (6,5 млрд евро).

Как сообщают в Минэкономики страны, эта сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости юридических и физических лиц, на которые были наложены санкции.

"Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или оказываются новые активы. В то же время активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - пояснили в швейцарском министерстве.

Санкции, принятые Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года, также предусматривают запрет на прием депозитов от российских граждан или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одного человека.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен заявила, что Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы затем передать их на восстановление Украины. Глава Еврокомиссии отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования.

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