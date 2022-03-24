Швейцария заморозила российские активы на $6 млрд

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня я впервые могу дать вам информацию о сумме замороженных средств. На сегодняшний день SECO была уведомлена о средствах и активах на общую сумму около 5,75 млрд швейцарских франков", – рассказал Эрвин Холлингер, высокопоставленный чиновник Государственного агентства Секретариата по экономическим вопросам, реализующего надзор за санкциями.

Активы охватывают ряд объектов недвижимости в кантонах, служивших туристическими курортами. SECO до сих пор отказывалась оценивать размер активов, замороженных или потенциально подлежащих санкциям.

"После поступления новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС, что также предусматривает Швейцария, вполне вероятно, что эта сумма еще больше вырастет", - добавил Холлингер.

Заметим, что Швейцария является популярным направлением для московской элиты и местом для хранения русского богатства. По оценкам швейцарской банковской ассоциации, в ее банках находится до 213 млрд долларов российского капитала.

Холлингер предостерег от соотнесения всеобщего российского богатства в стране с суммой, на которую распространяются санкции.



"Не каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет активы в Швейцарии. И, с другой стороны, не каждый россиянин, владеющий активами в Швейцарии, одновременно находится в санкционных списках", – подытожил он.