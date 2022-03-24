Швейцария заморозила российские активы на $6 млрд
Швейцарское правительство заморозило российские активы на сумму около 5,75 млрд швейцарских франков (6,17 млрд долларов)
Об этом сообщает Reuters.
"Сегодня я впервые могу дать вам информацию о сумме замороженных средств. На сегодняшний день SECO была уведомлена о средствах и активах на общую сумму около 5,75 млрд швейцарских франков", – рассказал Эрвин Холлингер, высокопоставленный чиновник Государственного агентства Секретариата по экономическим вопросам, реализующего надзор за санкциями.
Активы охватывают ряд объектов недвижимости в кантонах, служивших туристическими курортами. SECO до сих пор отказывалась оценивать размер активов, замороженных или потенциально подлежащих санкциям.
"После поступления новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС, что также предусматривает Швейцария, вполне вероятно, что эта сумма еще больше вырастет", - добавил Холлингер.
Заметим, что Швейцария является популярным направлением для московской элиты и местом для хранения русского богатства. По оценкам швейцарской банковской ассоциации, в ее банках находится до 213 млрд долларов российского капитала.
Холлингер предостерег от соотнесения всеобщего российского богатства в стране с суммой, на которую распространяются санкции.
"Не каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет активы в Швейцарии. И, с другой стороны, не каждый россиянин, владеющий активами в Швейцарии, одновременно находится в санкционных списках", – подытожил он.
- Напомним, Великобритания расширила санкции против России из-за войны в Украине. В частности, в санкционный список попали глава российского Сбербанка Герман Греф и учредитель банка "Тинькофф" Олег Тиньков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное