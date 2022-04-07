Швейцария заморозила около $8 миллиардов российских активов

Об этом сообщает Bloomberg.

"Новая цифра представляет собой 30-процентный рост по сравнению с 5,75 млрд франков, о которых 24 марта сообщил Швейцарский Секретариат по экономическим вопросам. Высший показатель свидетельствует о том, что реализация санкций работает хорошо", – заявил глава SECO Эрвин Боллинджер в Берне.

Известно, что российские активы в Швейцарии составляют от 150 до 200 миллиардов франков, однако не каждый россиянин находится под санкциями.

"Из 900 человек очень мало имеют недвижимость в Швейцарии, и гораздо меньше являются налогоплательщиками", – добавил Боллинджер.

24 марта Швейцария заморозила российские активы на 6 млрд долларов.

4 марта Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России за вторжение в Украину. В частности, страна запретила экспорт предметов роскоши в РФ.

Российские агенты изъяли в Москве часы Audemars Piguet на миллионы долларов в отместку за швейцарские санкции, запрещающие экспорт предметов роскоши.

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