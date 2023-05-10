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Главная Мир Швейцария заморозила активы российского центрального банка почти на $8,3 млрд

Швейцария заморозила активы российского центрального банка почти на $8,3 млрд

10 мая, 2023 среда
16:04
Мир Центрабанк России

В Швейцарии находятся около 8,3 млрд долларов резервов и активов Центрального банка РФ. В настоящее время Федеральный совет принял решение заморозить российские финансы

Об этом информирует Федеральный совет Швейцарии.

29 марта совет принял обязательное представление отчетности по резервам и активам, это обязательство также применяется в ЕС в соответствии с санкциями против России. Впрочем, к определенному сроку - 12 апреля, соответствующие документы не были получены.

"Общая сумма хранящихся в Швейцарии зарегистрированных резервов и активов российского центрального банка составляет около 7,4 млрд швейцарских франков", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд долларов), последними являются принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и подлежащие замораживанию активов.

"В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а полученные средства будет использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями", - пишет Федеральный совет.

Отчетность Центробанка РФ останется обязательной и будет осуществляться ежеквартально.

  • Также Австрия поддерживает санкции ЕС и США против России и заморозила около 2 миллиардов евро финансовых активов страны-агрессора.
Россия
ЕС
Швейцария
санкции против России
Война с Россией
Экономика
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