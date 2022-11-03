Швейцария выделит Украине почти $100 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры
Федеральный совет Швейцарии выделил 100 миллионов швейцарских франков (около $100 миллионов) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
Об этом идет речь на портале правительства Швейцарии.
"На заседании 2 ноября 2022 года Федеральный совет принял План действий помощи зимой для поддержки народа Украины. В дополнение к действующей гуманитарной деятельности в Украине и регионе, она предоставляет 100 миллионов швейцарских франков для поддержки срочной реабилитации энергетической инфраструктуры и облегчения нестабильной гуманитарной ситуации", - отметили в правительстве страны.
Швейцария поможет украинским энергетикам закупать источники энергии и запчасти. Также она участвует в ремонте систем крепления рельсов (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную поддержку.
Также страна ищет пути поставки в Украину дополнительных видов помощи: генераторов, насосов или установок для очистки воды.
Федеральный совет подаст в парламент запрос о дополнительных 76 миллионах швейцарских франков для покрытия этих расходов.
- 2 ноября Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России. При этом Федеральный департамент экономики и энергетики совместно с Федеральным департаментом иностранных дел решил не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с нынешними протестами.
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