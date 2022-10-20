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Швейцария выделит Украине 15 млн франков на развитие цифровизации

20 октября, 2022 четверг
20:13
Мир

Швейцария выделит 15 миллионов франков на развитие цифровизации в Украине

Об этом информирует в телеграме Минцифры.

"Сегодня Минцифра и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере цифровой трансформации. Швейцария дополнительно выделит 15 миллионов франков в рамках Программы EGAP, эти средства будут направлены на развитие новых цифровых услуг и сервисов, существенных для украинцев во время полномасштабной войны", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что для поддержки этой программы Минцифра уже создала портал и приложение Дия, запустила ряд сервисов и услуг, среди которых - COVID-сертификаты, еМалютка, Поддержка.

На подписании меморандума присутствовали президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Игнацио Кассис.

"Отдельно обсудили возможности швейцарской стороны в поддержке диджитализации нашей страны и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что деоккупированных территориях нашего государства, а также в противодействии кибервызовам", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

  • 11 августа Игнацио Кассис объявил о предоставлении Украине очередной партии гуманитарной помощи. Этот пакет включает в себя оборудование для медицинских работников и пожарных.
  • 12 октября Швейцария наложила санкции на 30 человек, причастных к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии заморозят.
  • В Украину 20 октября прибыл с визитом президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он стремится понять нынешнюю военную и гуманитарную ситуацию и узнать о подготовительной работе по восстановлению страны.
  • 20 октября президент Швейцарии Иньяцио Кассис посетил освобожденные от российских кафиров Бородянку и Иванков Киевской области, а также встретился с Зеленским.

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