Швейцария выделит Украине 15 млн франков на развитие цифровизации
Швейцария выделит 15 миллионов франков на развитие цифровизации в Украине
Об этом информирует в телеграме Минцифры.
"Сегодня Минцифра и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере цифровой трансформации. Швейцария дополнительно выделит 15 миллионов франков в рамках Программы EGAP, эти средства будут направлены на развитие новых цифровых услуг и сервисов, существенных для украинцев во время полномасштабной войны", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что для поддержки этой программы Минцифра уже создала портал и приложение Дия, запустила ряд сервисов и услуг, среди которых - COVID-сертификаты, еМалютка, Поддержка.
На подписании меморандума присутствовали президенты Украины и Швейцарии Владимир Зеленский и Игнацио Кассис.
"Отдельно обсудили возможности швейцарской стороны в поддержке диджитализации нашей страны и помощи в восстановлении телекоммуникационных систем на только что деоккупированных территориях нашего государства, а также в противодействии кибервызовам", - отметил президент Украины Владимир Зеленский.
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