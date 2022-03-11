Швейцария выделит более $85 млн на гуманитарную помощь Украине, часть из них – пойдет беженцам в соседних странах
Федеральный совет Швейцарии принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине и другим странам региона до 80 млн франков (более $85 млн)
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Федеральный совет принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине до 80 млн. швейцарских франков.
"Этим вкладом Швейцария выражает свою солидарность с народом Украины в трудную минуту", - говорится в сообщении на сайте федерального совета.
25% суммы пойдет на помощь украинским беженцам в соседних странах.
Средства пойдут в пользу Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, агентства ООН, международных и местных неправительственных организаций и проектов, реализуемых Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) в Украине.
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