Швейцария выделила средства в поддержку производителей молока в семи областях Украины: как получить помощь
Швейцария выделила около 88,5 млн грн в поддержку производителей молока в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и еще трех областях
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Целью проекта названо обеспечение продовольственной безопасности в целом и, в частности, через улучшение доступа для жителей Украины к качественным и безопасным молочным продуктам отечественного производства.
За средства Швейцарии будут закуплены наборы, которые получат производители молока. Эти наборы должны покрыть трехмесячную потребность.
"При поддержке Швейцарии производители молока могут получить средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для обнаружения скрытых форм маститов, дезинфектанты для животноводческих помещений и т.п., что в полной мере удовлетворит три месяца ", – рассказали в Минагрополитики.
Указывается, что закупка товаров будет преимущественно осуществляться непосредственно у украинских поставщиков, которые действовали на рынке и до полномасштабного вторжения РФ, "чтобы не нарушать выстроенные взаимосвязи с хозяйствами по производству молока, для восстановления их производственных практик и технологий в соответствии с требованиями производителя доильного оборудования".
Для получения гуманитарной помощи заинтересованные производители молока в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях должны заполнить регистрационную форму до 31 октября включительно и получить на указанный ими адрес подтверждения запроса от проекта. Регистрационная форма доступна по ссылке: https://forms.gle/1ZUWVLPpwMMiNYNN7
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