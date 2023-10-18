Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Швейцария выделила средства в поддержку производителей молока в семи областях Украины: как получить помощь

Швейцария выделила средства в поддержку производителей молока в семи областях Украины: как получить помощь

18 октября, 2023 среда
10:23
Экономика молоко

Швейцария выделила около 88,5 млн грн в поддержку производителей молока в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и еще трех областях

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Целью проекта названо обеспечение продовольственной безопасности в целом и, в частности, через улучшение доступа для жителей Украины к качественным и безопасным молочным продуктам отечественного производства.

За средства Швейцарии будут закуплены наборы, которые получат производители молока. Эти наборы должны покрыть трехмесячную потребность.

"При поддержке Швейцарии производители молока могут получить средства для мытья и дезинфекции доильного оборудования, пред- и последоильной обработки вымени, салфетки для гигиены вымени, перчатки, реактивы для обнаружения скрытых форм маститов, дезинфектанты для животноводческих помещений и т.п., что в полной мере удовлетворит три месяца ", – рассказали в Минагрополитики.

Указывается, что закупка товаров будет преимущественно осуществляться непосредственно у украинских поставщиков, которые действовали на рынке и до полномасштабного вторжения РФ, "чтобы не нарушать выстроенные взаимосвязи с хозяйствами по производству молока, для восстановления их производственных практик и технологий в соответствии с требованиями производителя доильного оборудования".

Для получения гуманитарной помощи заинтересованные производители молока в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях должны заполнить регистрационную форму до 31 октября включительно и получить на указанный ими адрес подтверждения запроса от проекта. Регистрационная форма доступна по ссылке: https://forms.gle/1ZUWVLPpwMMiNYNN7

Украина
Швейцария
Читайте также:
відео з ізраїльською заручницею
17 октября, 2023 вторник
Франция осудила обнародование ХАМАСом видео с пленными
17 октября, 2023 вторник
Атака на аэродромы вблизи Бердянска и Луганска: генерал Романенко рассказал, каким оружием ВСУ могли нанести удар
Олексій Голобуцький
Автор Алексей Голобуцкий
17 октября, 2023 вторник
Почему активизировался Арестович?
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
11:23
Работал на пропагандиста Татарского: жителю Днепропетровщины объявили о подозрении в госизмене
11:22
Starlink
Израиль ведет переговоры со SpaceX о развертывании в стране Starlink, – TechCrunch
11:17
Обновлено
Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
11:10
Соединенные Штаты передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT
10:54
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров ХАМАСа
10:48
Погибшего коллаборанта Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфиксацией
10:48
Обзор
Карта боевых действий за период 12-18 октября: Авдеевка не стала Бахмутом, ATACMS накрыли аэродромы ВС РФ
10:36
Соцсеть Х тестирует платную подписку для новых пользователей в размере $1
10:32
Украинцы смогут официально открыть онлайн-магазины на платформе Etsy
10:29
Российское наступление в районе Авдеевки стало самым масштабным с 2014 года, - Барабаш
10:17
Обновлено
Корабельная группировка врага вдвое уменьшилась: Гуменюк о ситуации в Черном море
10:13
"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле": на Франкфуртской книжной ярмарке презентовали книгу Артема Шевченко
10:09
Эксклюзив
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
10:02
OPINION
Террор и борьба с террором
09:57
Премьер Чехии планирует перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
09:51
Обновлено
Ночью россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсону: погиб мужчина
09:45
В Харьковской области в поле взорвался трактор, водитель погиб на месте
09:32
В Турции возле дипучреждений Израиля прошли протесты: митингующие обвинили ЦАХАЛ в ударе по больнице в Газе
09:30
Разведка Британии назвала главную цель наступления россиян на Купянско-Лиманском направлении
09:13
Царапины и синяки на шее: в Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка
09:02
OPINION
БЭБ в "Криивке" и с автоматами
08:59
Обновлено
Байден отложил визит в Иорданию и поручил собрать информацию об обстреле больницы в Газе
08:41
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: двое погибших, раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
08:18
В России заявили об атаке дронов над Черным морем и на Белгородскую и Курскую области
08:00
Инфографика
На Купянском направлении ВСУ отразили 24 атаки, на Авдеевском враг пытается создать оцепление, - Генштаб
07:49
OPINION
Николай Княжицкий
О выборах в Польше
07:20
ракета ATACMS
ISW спрогнозировал последствия для РФ от предоставления Украине ATACMS
06:59
В Вене представили фильм "Лагерь мужества" о девочке из Мариуполя и ее бабушке
06:47
Поддержка Украины будет единственной темой следующего заседания Евросовета, - Мишель
06:24
ХАМАС выразил готовность освобождать гражданских заложников, - NBC
05:53
Обновлено
Убийства в Брюсселе: ответственность за теракт взяла "ИД"
04:34
Обновлено
В странах Ближнего Востока и Северной Африки вспыхнули протесты после атаки по больнице в Газе
02:31
Латвия предоставит 10 млн евро в помощь украинским беженцам
01:17
"Некоторые убеждены, что могут отвлечь нас от поддержки Украины": в ЕС заложен бюджет на помощь Украине
01:06
Чехия планирует отказаться от российской нефти в течение нескольких месяцев
00:43
США будут помогать Израилю на постоянной основе и направят 2 тыс. морских пехотинцев
00:34
Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
00:22
В общей сложности Еврокомиссия предоставила более 50 млн евро на восстановление украинской энергосистемы
2023, вторник
17 октября
23:45
Отбор на Евро-2024: Украина победила Мальту
23:45
Обновлено
ХАМАС заявил об авиаударе Израиля по больнице в Газе, ЦАХАЛ обвинил палестинских боевиков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV