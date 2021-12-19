Швейцария выдала США близкого к ГРУ и Кремлю IT-предпринимателя Клюшева

Об этом со ссылкой на Федеральное управление юстиции Швейцарской Конфедерации сообщает Еспресо.TV .



"В Цюрихе его передали американским полицейским, сопровождавшим его во время авиарейса в США", - говорится в сообщении, датированном 18 декабря 2021 года.



Как отмечается, Клюшев обвиняется в том, что он вместе с несколькими сообщниками торговал незаконно добытыми конфиденциальными данными американских граждан, заработав на этом "десятки миллионов долларов".



Согласно открытым данным, именно Клюшев и его люди причастны к хакерским атакам на США и взлому электронной почты экс-кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон.





Владислав Клюшев с супругой



Клюшев также известен тем, что создавал и обслуживал на подрядной основе системы сетевого мониторинга (система "Катюша") для Администрации президента РФ и российских спецслужб, в частности, для ГРУ. При этом свою деятельность определяет исключительно легальную.







В то жевремя данные Клюшева попали в базу розыска МВД РФ. Как не исключают эксперты, это сделано для того, чтобы Москва таким образом могла откреститься от скандального бизнесмена. В то же время факт выдачи Клюшева рассматривается в контексте последних договоренностей Путина с Байденом и традиционной "нелюбви" между ФСБ и ГРУ.



Справка



По запросу США и приказу Федерального управления юстиции (FOJ) гражданина России Владислава Дмитриевича Клюшева арестовали 21 марта 2021 года в кантоне Вале и поместили под стражу с целью экстрадиции.



19 апреля 2021 г. американское посольство в Берне официально запросило его экстрадицию на основании двустороннего договора об экстрадиции между Швейцарией и Соединенными Штатами. Швейцарская сторона согласилась, но Клюшев обжаловал это решение в судебном порядке. Суд закончился только теперь, что обеспечило юридическую "чистоту" осуществления процедуры экстрадиции.





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