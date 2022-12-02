Об этом сообщает Еспресо.TV.

Результативный матч в Дохе закончился победой Швейцарии со счетом 3:2.

На 20-й минуте Джердан Шакири вывел швейцаров вперед, но после этого они дважды пропустили. Отличились сербские звезды Александар Митрович и Душан Влахович.

В конце первого тайма Эмболо сравнял счет. А уже на старте второго забил Ремо Фройлер. Этот гол фактически вывел Швейцарию в плей-офф чемпионата мира.

Бразилия набрала за 3 матча 6 очков, и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Второе место в группе G заняла Швейцария, у них 4 балла. Камерун с тремя очками третий. Сербия – последняя – 1 набранный балл.

В 1/8 финала Бразилия сыграет против Южной Кореи. Соперник Швейцарии – Португалия.

ЧМ-2022

3-й тур. Группа G

2 декабря

Сербия – Швейцария 2:3

Голы: Митрович, 26, Влахович, 35 – Шакири, 20, Эмболо, 44, Фройлер, 48

2 декабря в 3-м туре групповой стадии ЧМ-2022 сборная Бразилии проиграла Камеруну.

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