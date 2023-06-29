Швейцария ввела санкции против причастных к подрыву суверенитета Молдовы
Правительство Швейцарии ввело санкции на поездки против пяти физических лиц, участвовавших в действиях, направленных на подрыв суверенитета и независимости Молдовы
Об этом сообщает Швейцарский финансовый регулятор FINMA.
Отмечают, что под санкции попали пять бизнесменов и политических деятелей. В этой связи будут заблокированы средства и экономические ресурсы этих людей. Также им будет запрещен въезд и транзит в Швейцарию.
Указ об ограничениях вступил в силу 28 июня 2023 года.
Что известно о дестабилизации в Молдове
В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.
21 мая в Кишиневе во время митинга "Европейская Молдова" была принята резолюция о включении евроинтеграции в конституцию страны.
Уже 26 мая Совет ЕС впервые принял регламент о введении санкций за дестабилизацию Молдовы. Под ограничения ЕС попали беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, находящийся в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.
5 июня министерство финансов США расширило список подсанкционных лиц и компаний из России, причастных к попытке госпереворота в Молдове.
Впоследствии, 19 июня, Конституционный суд Молдовы признал неконституционной деятельность пророссийской партии "Шор", угрожавшей независимости и суверенитету страны.
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