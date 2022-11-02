Об этом идет речь на портале правительства Швейцарии.

"20 октября ЕС ввел санкции против трех иранских физических лиц и одной иранской организации. Они якобы причастны к разработке и поставке в Россию беспилотников, которые использовались во время войны в Украине", - говорится в сообщении.

При этом Федеральный департамент экономики и энергетики совместно с Федеральным департаментом иностранных дел решил не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с нынешними протестами. Решение было принято с учетом всех внутренних и внешнеполитических интересов Швейцарии.

В то же время, Швейцария осудила применение силы иранскими правоохранителями во время протестов и призывает Иран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ.

14 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время российская армия имеет на вооружении еще около 300 дронов , поставленных Ираном.

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