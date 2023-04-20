Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), ответственный за введение санкций, сегодня добавил группу Вагнера и информационное агентство РИА ФАН в список санкций Швейцарии против России. Изменения вступают в силу 18:00 20 апреля", - говорится в заявлении.

Страна напоминает, что 13 апреля ЕС ввел санкции против группы Вагнера за активное участие в вооруженной агрессии против Украины. Также ЕС наложил санкции на российское информационное агентство РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. А сейчас Швейцария также вводит санкции против этих двух организаций, тем самым усиливая влияние мер ЕС.

Кроме того, в Швейцарии будет действовать запрет на рекламу для телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, пока эти два СМИ не будут заблокированы в стране.