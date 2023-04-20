Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера
20 апреля Швейцария объявила о введении санкций против частной военной компании Вагнера и информагентства РИА ФАН
Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.
"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER), ответственный за введение санкций, сегодня добавил группу Вагнера и информационное агентство РИА ФАН в список санкций Швейцарии против России. Изменения вступают в силу 18:00 20 апреля", - говорится в заявлении.
Страна напоминает, что 13 апреля ЕС ввел санкции против группы Вагнера за активное участие в вооруженной агрессии против Украины. Также ЕС наложил санкции на российское информационное агентство РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. А сейчас Швейцария также вводит санкции против этих двух организаций, тем самым усиливая влияние мер ЕС.
Кроме того, в Швейцарии будет действовать запрет на рекламу для телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, пока эти два СМИ не будут заблокированы в стране.
- Ранее стало известно, что официальный Берн готов выделить Киеву пакет финансовой поддержки в размере $1,7 млрд из-за вооруженной агрессии РФ. В МИДе подчеркнули намерение долгосрочной помощи Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное