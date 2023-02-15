Швейцария ввела потолок цен на российские нефтепродукты

Об этом сообщили в федеральном совете Швейцарии.

В федеральном совете напомнили, что 4 февраля ЕС ввел предельные цены на нефтепродукты из России в ответ на нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Федеральный совет ограничил цены на нефтепродукты из России с 15 февраля.

"Услуги, способствующие торговле, посредничеству и транспортировке таких продуктов, как мазут из России или происхождением из России, теперь разрешены только при условии, что цена не превышает 45 долларов США за баррель. Цена на бензин, дизельное топливо или керосин ограничена на уровне 100 долларов США за баррель", – говорится в сообщении.

Новые санкции вступили в силу в 18:00 15 февраля 2023 года.

Целью введенных предельных цен является снижение ценовых скачков, вызванных военной агрессией России против Украины, а также ограничение доходов России от нефти.