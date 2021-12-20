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Швейцария ввела новые санкции против Беларуси: список
В понедельник, 20 декабря, Швейцария расширила санкции против Беларуси. Под штрафные меры попали 17 физических лиц и 9 организаций, имеющих отношение к провозу мигрантов через Беларусь
Об этом сообщает DW.
Швейцарские санкции распространяются на:
- авиакомпанию "Белавиа";
- белорусское госпредприятие "Центркурорт";
- ООО "Оскартур";
- гостиницу "Планета" и гостиницу "Минск";
- спецподразделение белорусских пограничных войск "Отдельная служба активных мероприятий" (ОСАМ);
- компании "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина";
- сирийскую авиакомпанию Cham Wings и паспортно-визовую службу VIP Grub, базирующуюся в Стамбуле.
При этом среди физических лиц, попавших под санкции:
- глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо;
- начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов;
- начальник Полоцкого пограничного отряда Павел Харченко;
- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз;
- руководитель Отдельной службы активных мер Игорь Крючков и другие.
Решение было принято 17 декабря, оно вступило в силу 20 декабря в 18:00.
- Напомним, 2 декабря 2021 года ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали авиакомпании, организации, предприятия и 17 физлиц.
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