Швейцария ввела новые санкции против Беларуси: список

Об этом сообщает DW.



Швейцарские санкции распространяются на:

авиакомпанию "Белавиа";

белорусское госпредприятие "Центркурорт";

ООО "Оскартур";

гостиницу "Планета" и гостиницу "Минск";

спецподразделение белорусских пограничных войск "Отдельная служба активных мероприятий" (ОСАМ);

компании "Гродно Азот", "Белоруснефть" и "Белшина";

сирийскую авиакомпанию Cham Wings и паспортно-визовую службу VIP Grub, базирующуюся в Стамбуле.

глава белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо;

начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов;

начальник Полоцкого пограничного отряда Павел Харченко;

пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз;

руководитель Отдельной службы активных мер Игорь Крючков и другие.

Напомним, 2 декабря 2021 года ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали авиакомпании, организации, предприятия и 17 физлиц.

При этом среди физических лиц, попавших под санкции:Решение было принято 17 декабря, оно вступило в силу 20 декабря в 18:00.