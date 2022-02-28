Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС
Швейцария поддержит санкции Евросоюза против россиян, причастных к вторжению Москвы в Украину, и заморозит их активы
Об этом заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает Reuters.
"Учитывая военную интервенцию России в Украине, 28 февраля Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", - говорится в сообщении.
Швейцария также ввела немедленно вступившие в силу финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет доставлять помощь людям, бежавшим в Польшу", - заявили в швейцарском правительстве
Отмечается, что 27 февраля президент Игнацио Кассис заявил, что "вероятнее всего" Швейцария будет следовать линии ЕС.
Швейцария прошла извилистый путь между проявлением солидарности с Западом в связи с серьезным нарушением Москвой международного права и сохранением своего традиционного нейтралитета, который, по ее словам, может сделать ее потенциальным посредником.
- Напомним, накануне ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.
- Также 26 февраля страны Европейского Союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное