Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС

Об этом заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает Reuters.



"Учитывая военную интервенцию России в Украине, 28 февраля Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", - говорится в сообщении.



Швейцария также ввела немедленно вступившие в силу финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.



"Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет доставлять помощь людям, бежавшим в Польшу", - заявили в швейцарском правительстве



Отмечается, что 27 февраля президент Игнацио Кассис заявил, что "вероятнее всего" Швейцария будет следовать линии ЕС.



Швейцария прошла извилистый путь между проявлением солидарности с Западом в связи с серьезным нарушением Москвой международного права и сохранением своего традиционного нейтралитета, который, по ее словам, может сделать ее потенциальным посредником.

Напомним, накануне ЕС закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Также 26 февраля страны Европейского Союза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину.