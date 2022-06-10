Швейцария вслед за ЕС приняла шестой пакет санкций против РФ и Беларуси
Под финансовые санкции и ограничения на въезд, в частности, попали еще 100 граждан России и Республики Беларусь
Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Стало известно, что сегодня Швейцария вслед за странами ЕС одобрила шестой пакет санкций против РФ. Санкции по ним будут включать эмбарго на российскую нефть.
Кроме того, под санкционные ограничения и запрет на въезд попали еще 100 граждан России и Республики Беларусь.
"Что нужно делать дальше? Необходимо максимально активизировать работу над седьмым пакетом санкций ЕС. Газовое эмбарго, отключение российских банков от SWIFT, включая Газпромбанк, вторичные и индивидуальные санкции как против окружения Путина, так и государственных чиновников, политических деятелей, пропагандистов и менеджеров российских госкомпаний. Следует действовать быстро", - прокомментировал Ермак.
- Напомним, 9 июня Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина, Пескова, Мишустина и других: в списке более 260 россиян
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