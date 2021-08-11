Швейцария ужесточила санкции против Беларуси
Правительство Швейцарии объявило о новых санкциях против Беларуси
Об этом сообщает ЕП .
Они предусматривают ограничения для определенных товаров, а также в финансовом секторе.
Правительство ввело эмбарго на товары, которые могут использоваться для слежения и прослушивания.
Санкции включают ограничения на товары двойного назначения: сырую нефть и нефтепродукты, продукты хлорида калия и товары для производства табачных изделий.
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