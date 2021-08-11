Швейцария ужесточила санкции против Беларуси

Об этом сообщает ЕП .

Они предусматривают ограничения для определенных товаров, а также в финансовом секторе.

Правительство ввело эмбарго на товары, которые могут использоваться для слежения и прослушивания.

Санкции включают ограничения на товары двойного назначения: сырую нефть и нефтепродукты, продукты хлорида калия и товары для производства табачных изделий.

9 августа Великобритания расширила список санкций против РБ и лично самопровозглашенного президента Лукашенко

9 августа, через год после проведения непризнанных коллективным Западом выборов президента в республике Беларусь, США и Канада наложили новые санкции на режим.