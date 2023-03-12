Швейцария утилизирует 60 ЗРК Rapeir, которые могла бы передать Украине, — СМИ

Об этом пишет NZZ.Magazin .

"Планируется, что все ЗРК будут демонтированы и утилизированы в этих и других траншах", - заявил представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.

Отмечается, что эти системы хорошо подходят для уничтожения низколетающих целей, в частности для беспилотников.

"Ракеты старые, но они не устаревшие. Их можно использовать против низколетающих целей, таких как беспилотники", - комментирует военный эксперт и бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift Питер Шнайдер.

Он также отметил, что ЗРК Rapeir могла бы бороться с истребителями и вертолетами, что подошло бы для защиты гражданской инфраструктуры Украины.

Издание рассказало, что швейцарская армия закупила Rapier в 1980-х годах. В 2007 году правительство снова вложило большие деньги в модернизацию, армия закупила 2000 современных управляемых ракет. Сейчас они также утилизируются, а Rapier Швейцария вывела из строя в конце 2022 года.

Член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуант назвал абсурдом утилизацию оружия и заявил, что необходимо передать его Украине.

"Это абсурд, что мы утилизируем оборонительное оружие в Швейцарии", – сказал он.

Отмечается, что это юридически возможно, поскольку эти ЗРК британского производства, поэтому для него действуют другие правила, чем на швейцарское оружие. Издание подчеркивает, что Швейцария не поинтересовалась у Великобритании, "есть ли спрос на это оружие" перед утилизацией.

"История Rapier освещает фундаментальную проблему: Швейцария выведет из эксплуатации многие иностранные системы оружия в течение следующих нескольких лет. Например, 248 БМП М113 и более 100 артиллерийских пушек М109. Обе системы являются американскими продуктами и обе находятся на передовой в Украине", - отмечает издание.