Швейцария утилизирует 60 ЗРК Rapeir, которые могла бы передать Украине, — СМИ
Сообщается, что Швейцария планирует утилизировать 60 рабочих ЗРК Rapeir. Первый транш оружия уже демонтирован, планируются еще три транша
Об этом пишет NZZ.Magazin .
"Планируется, что все ЗРК будут демонтированы и утилизированы в этих и других траншах", - заявил представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.
Отмечается, что эти системы хорошо подходят для уничтожения низколетающих целей, в частности для беспилотников.
"Ракеты старые, но они не устаревшие. Их можно использовать против низколетающих целей, таких как беспилотники", - комментирует военный эксперт и бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift Питер Шнайдер.
Он также отметил, что ЗРК Rapeir могла бы бороться с истребителями и вертолетами, что подошло бы для защиты гражданской инфраструктуры Украины.
Издание рассказало, что швейцарская армия закупила Rapier в 1980-х годах. В 2007 году правительство снова вложило большие деньги в модернизацию, армия закупила 2000 современных управляемых ракет. Сейчас они также утилизируются, а Rapier Швейцария вывела из строя в конце 2022 года.
Член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуант назвал абсурдом утилизацию оружия и заявил, что необходимо передать его Украине.
"Это абсурд, что мы утилизируем оборонительное оружие в Швейцарии", – сказал он.
Отмечается, что это юридически возможно, поскольку эти ЗРК британского производства, поэтому для него действуют другие правила, чем на швейцарское оружие. Издание подчеркивает, что Швейцария не поинтересовалась у Великобритании, "есть ли спрос на это оружие" перед утилизацией.
"История Rapier освещает фундаментальную проблему: Швейцария выведет из эксплуатации многие иностранные системы оружия в течение следующих нескольких лет. Например, 248 БМП М113 и более 100 артиллерийских пушек М109. Обе системы являются американскими продуктами и обе находятся на передовой в Украине", - отмечает издание.
- Правительство Швейцарии заявило , что отказывается от передачи оружия швейцарского производства Украине и третьим странам, несмотря на давление со стороны ЕС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное