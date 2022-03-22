Швейцария создает специальную комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине

Об этом сообщает DW .



Рабочая группа швейцарской генпрокуратуры должна провести подготовительную работу по сбору доказательств у въезжающих в страну беженцев, чтобы впоследствии иметь возможность ответить на возможные запросы относительно правовой помощи от Международного уголовного суда или отдельных государств.



Кроме того, ведомство хочет быть готовым оперативно открыть собственное уголовное производство, если подозреваемые в нарушении международного уголовного права окажутся на территории Швейцарии или если швейцарские граждане совершат военные преступления за границей.



По сообщению Федеральной прокуратуры в Берне, уголовное производство пока не возбуждено.

Напомним, Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против РФ.