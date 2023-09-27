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Швейцария согласилась продать Германии танки Leopard-2, чтобы пополнить запасы после поставок Украине

27 сентября, 2023 среда
12:50
Мир

Швейцарский парламент принял решение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard-2 и продаже их Германии, стремящейся помочь восстановить собственные запасы после поставок в Украину

Об этом пишет Reuters.

"Мы очень рады и благодарны за это решение. Нам нужны эти танки, они восполнят пробелы у нас и наших европейских партнеров", - сказал посол Германии в Швейцарии Мишель Флюгер.

В феврале Германия обратилась в Швейцарию с просьбой продать некоторые из 96 танков Leopard-2 компании Rheinmetall. Для соблюдения швейцарских законов о нейтралитете Берлин заверил Берн, что оружие не попадет в Украину, а останется в Германии или у союзника из НАТО или Европейского Союза.

Reuters напомнил, что запросы Германии, Дании и Испании разрешить оружию швейцарского производства, которое они ранее закупили, попасть в Украину, были заблокированы Берном, ссылаясь на нейтралитет Швейцарии, запрещающий отправлять оружие прямо или косвенно комбатантам во время войны.

Как заявил посол Германии Флюггер, процесс покупки швейцарского оружия может оказаться тяжелым, если страна не изменит свой закон о военных материалах.

"Мы закупили много оружия, систем, компонентов или боеприпасов в Швейцарии, включая наших партнеров по НАТО, и теперь мы хотели бы передать некоторые из этих систем Украине", - говорил он.

Теперь кабинет министров Швейцарии должен официально поддержать экспорт Leopard-2 в Германию. Однако ожидается, что это будет формальностью после того, как глава федерального департамента обороны Швейцарии Виола Амхерд заявила, что поставка танков в Германию соответствует швейцарскому закону о нейтралитете, а также в интересах страны.

"Таким образом, мы также можем внести вклад в безопасность в Европе и непосредственно в безопасность нашей страны", - сказала Амхерд швейцарскому телеканалу SRF.

  • Также в июне федеральный совет Швейцарии отклонил запрос швейцарской оборонной фирмы Ruag на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1 A5 для последующей передачи их Украине, ссылаясь на нейтральный статус страны.
Швейцария
Германия
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