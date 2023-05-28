Швейцария собирается выдворить российского химического и угольного магната Мельниченко, - SonntagsBlick
Владелец химической компании EuroChem и угледобывающей компании SUEK, российский миллиардер Андрей Мельченко, может быть лишен права проживания в Швейцарской Конфедерации
Об этом в воскресенье, 28 мая 2023, написала газета SonntagsBlick.
Мельниченко с 2009 года живет со своей семьей в роскошном доме на горнолыжном курорте Санкт-Мориц (кантон Граубюнден), а в кантоне Цуг расположена штаб-квартира EuroChem.
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Недовольство проживанием миллиардера на территории Швейцарии выражает федеральное министерство юстиции, в то время как в Граубюндене бизнесмен наоборот имеет влиятельное лобби, отмечает издание.
Поэтому окончательное решение по дальнейшему проживанию Мельниченко в Швейцарии, очевидно, будет принимать Федеральный административный суд в Санкт-Галлене, заключает SonntagsBlick.
Справка
По оценке Forbes, в 2022 году Андрей Мельниченко занимал 7-ю строчку в рейтинге самых состоятельных россиян.
За поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины он находится под санкциями США и ЕС.
- Напомним, в апреле 2023 года из-за связи с российским олигархом Алишером Усмановым правоохранители Германии обыскали головной офис ФК "Бавария". До этого, осенью 2022 года, следственные действия проводились в немецкой резиденции Усманова .
- В декабре 2022 года в Лондоне был арестован и освобожден под залог российского мультимиллиардера Михаил Фридман (группа "Альфа").
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