Об этом в воскресенье, 28 мая 2023, написала газета SonntagsBlick.

Мельниченко с 2009 года живет со своей семьей в роскошном доме на горнолыжном курорте Санкт-Мориц (кантон Граубюнден), а в кантоне Цуг расположена штаб-квартира EuroChem.

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Недовольство проживанием миллиардера на территории Швейцарии выражает федеральное министерство юстиции, в то время как в Граубюндене бизнесмен наоборот имеет влиятельное лобби, отмечает издание.

Поэтому окончательное решение по дальнейшему проживанию Мельниченко в Швейцарии, очевидно, будет принимать Федеральный административный суд в Санкт-Галлене, заключает SonntagsBlick.

Справка

По оценке Forbes, в 2022 году Андрей Мельниченко занимал 7-ю строчку в рейтинге самых состоятельных россиян.

За поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины он находится под санкциями США и ЕС.