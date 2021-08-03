Швейцария сняла ограничения на въезд украинцев в страну

Об этом сообщает интерактивный ресурс Министерства иностранных дел Украины.



"Для граждан Украины с 02.08.2021 года снято ограничение на въезд в Швейцарию", - отмечают в министерстве.



Сообщается, что для въезда в Швейцарию украинцам необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней), отрицательный результат ПЦР-теста (необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда), отрицательный результат быстрого теста на антигены (необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда) или подтверждение, что вы переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев и выздоровели.



В то же время учитывается только сертификат о вакцинации препаратами, признанными в Швейцарии, в частности Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria / Covishield), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac).



"Для лиц, прибывших в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находившихся на территории этих регионов более десяти дней, которые непривитые или не могут доказать, что за последние шесть месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин" , - добавляют в МИД.

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