Об этом пишет Reuters.

"Германия может свободно распоряжаться танками Leopard 2, проданными назад компании Rheinmetall 12 лет назад, потому что здесь больше нет никаких требований", – цитирует агентство заявление управления по закупкам. При этом Reuters отмечает, что Швейцария вернула 42 танка Leopard 2 A4 изготовителю Rheinmetall в 2010-2011 годах.

Законсервированные танки Leopard 2 не передадут сразу Польше, для этого необходимо списание и, следовательно, решение парламента добавили в управлении.

Европейские страны, стремящиеся пополнить свои запасы оружия после поставок в Украину, подали в Швейцарию запросы на передачу избыточных вооружений из запасов швейцарской армии.

1 июня Швейцария наложила вето на поставки БМП из Дании в Украину. А 24 апреля правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт в Украину боеприпасов к немецким БМП Marder.

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