Швейцария разрешила Германии продать свои танки Leopard 2 третьим странам
Управление оборонных закупок Швейцарии позволило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall
Об этом пишет Reuters.
"Германия может свободно распоряжаться танками Leopard 2, проданными назад компании Rheinmetall 12 лет назад, потому что здесь больше нет никаких требований", – цитирует агентство заявление управления по закупкам. При этом Reuters отмечает, что Швейцария вернула 42 танка Leopard 2 A4 изготовителю Rheinmetall в 2010-2011 годах.
Законсервированные танки Leopard 2 не передадут сразу Польше, для этого необходимо списание и, следовательно, решение парламента добавили в управлении.
Европейские страны, стремящиеся пополнить свои запасы оружия после поставок в Украину, подали в Швейцарию запросы на передачу избыточных вооружений из запасов швейцарской армии.
- 1 июня Швейцария наложила вето на поставки БМП из Дании в Украину. А 24 апреля правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт в Украину боеприпасов к немецким БМП Marder.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное