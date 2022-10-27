Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера швейцарского департамента по экономическим вопросам.

Известно, что накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой разрешить реэкспорт 35-миллиметровых боеприпасов для зенитных установок Gepard в Украину. Украина также обратилась в Берн с просьбой разрешить поставки.

Представитель министерства экономики Швейцарии сообщил, что письмо по этой теме было получено от министерства обороны Германии, добавив, что министр экономики Ги Пармелин "своевременно ответит на это письмо". Пресс-секретарь отказался комментировать, запрашивала ли Украина правительство Швейцарии.

В апреле Берн наложил вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемых зенитными танками Gepard. 35-мм снаряды сначала поставлялись швейцарскими компаниями для немецкой армии несколько десятилетий назад, но их реэкспорт был заблокирован после того, как швейцарское правительство заявило, что поставки нарушат закон о нейтралитете Швейцарии.

Свою позицию Швейцария объяснила законом о нейтралитете. Несмотря на это, Швейцария отошла от своей обычной позиции полного неприсоединения, а Берн повторил почти все санкции, которые Европейский Союз ввел против Москвы.

26 октября Германия передала Украине еще две системы MARS II и четыре артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. Немецкое правительство также обновило и перечень анонсированной военной помощи. В частности, немцы пообещали передать Украине еще 6100 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 186 тысяч выстрелов калибра 40 мм для гранатометов.

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