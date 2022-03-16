Швейцария расширяет санкции против российских предпринимателей

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.



Федеральный советник Гай Пармелин, глава Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) сегодня одобрил санкции более чем на 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права Россией в Украине.

Санкционный список Швейцарии теперь полностью отвечает списку ЕС.



Согласно новому внедрению еще 197 человек теперь подпадают под финансовые санкции и ограничения на поездки, а еще 9 человек подпадают под финансовые санкции. Среди них есть еще олигархи и известные бизнесмены.



В частности, принадлежащие этим лицам активы в Швейцарии должны быть заморожены и сообщены в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Поправка вступает в силу в полдень 16 марта.



"Внося эту поправку, Швейцария приняла последние изменения ЕС в отношении попавших под санкции физических и юридических лиц, опубликованных Европейским советом 15 марта. Теперь список санкций Швейцарии полностью соответствует списку ЕС", - сообщили Федеральный совет Швейцарии.

Напомним, Федеральный совет Швейцарии принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине более чем на $85 млн.