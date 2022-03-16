Швейцария расширяет санкции против российских предпринимателей
Швейцария принимает дополнительные санкции Европейского Союза против российских физических и юридических лиц
Об этом говорится в официальном пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.
Федеральный советник Гай Пармелин, глава Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) сегодня одобрил санкции более чем на 200 физических и юридических лиц в связи с серьезными нарушениями международного права Россией в Украине.
Санкционный список Швейцарии теперь полностью отвечает списку ЕС.
Согласно новому внедрению еще 197 человек теперь подпадают под финансовые санкции и ограничения на поездки, а еще 9 человек подпадают под финансовые санкции. Среди них есть еще олигархи и известные бизнесмены.
В частности, принадлежащие этим лицам активы в Швейцарии должны быть заморожены и сообщены в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).
Поправка вступает в силу в полдень 16 марта.
"Внося эту поправку, Швейцария приняла последние изменения ЕС в отношении попавших под санкции физических и юридических лиц, опубликованных Европейским советом 15 марта. Теперь список санкций Швейцарии полностью соответствует списку ЕС", - сообщили Федеральный совет Швейцарии.
- Напомним, Федеральный совет Швейцарии принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине более чем на $85 млн.
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