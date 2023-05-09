Швейцария проводит одни из крупнейших военных учений за последние 30 лет, - Reuters
В Швейцарии состоялись одни из самых масштабных военных учений за последние 30 лет
Об этом сообщает издание Reuters
Во время военных учений швейцарские военные отражали атаку вымышленного врага. Всего в учениях приняли участие четыре тысячи военнослужащих, тренировавшихся в четырех штатах в течение девяти дней.
Учения проходят в то время, когда роль Украины в европейской обороне находится в центре внимания. Сообщается, что учения LUX 23, запланированные на 2021 год, не проводились в ответ на вторжение России в Украину в феврале прошлого года. Однако швейцарские военные заявили, что военная интервенция РФ в Украину сделали эти учения еще более актуальными.
- 10 марта правительство Швейцарии заявило , что отказывается от передачи оружия швейцарского производства Украине и третьим странам, несмотря на давление со стороны ЕС. Правительство объяснило такое решение "ценностями нейтралитета"
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