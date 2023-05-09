Об этом сообщает издание Reuters

Во время военных учений швейцарские военные отражали атаку вымышленного врага. Всего в учениях приняли участие четыре тысячи военнослужащих, тренировавшихся в четырех штатах в течение девяти дней.

Учения проходят в то время, когда роль Украины в европейской обороне находится в центре внимания. Сообщается, что учения LUX 23, запланированные на 2021 год, не проводились в ответ на вторжение России в Украину в феврале прошлого года. Однако швейцарские военные заявили, что военная интервенция РФ в Украину сделали эти учения еще более актуальными.