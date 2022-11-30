Швейцария провела самые большие за 33 года военные учения, - СМИ
Военные игры "PILUM 22" проходили в Швейцарии в течение последней недели на фоне вторжения России в Украину. Это крупнейшие с 1989 года военные учения в Швейцарии
Об этом сообщает SwissInfo.
Известно, что учения "PILUM 22" проходили в Швейцарии в течение последней недели на фоне вторжения России в Украину. Но армейское командование заявило, что обучение не связано с войной в Украине и было запланировано еще два года назад.
Известно, что это самые большие с 1989 года военные учения в Швейцарии. К ним присоединились около 5000 солдат и десятки единиц бронетехники.
Четыре механизированных батальона, а также батальон материально-технического обеспечения и горнопехотные войска начали обучение 22 ноября. В учениях принимали участие группа радиоэлектронной борьбы и отряд командования сил специального назначения.
Армия хотела оценить свои возможности защиты страны и ее жителей в случае вооруженного конфликта. Во время учений имитировали наземную атаку с севера через Базель, расположенный у границ Франции и Германии.
- 6 июля в Британии начались военные учения для защитников Украины. Соединенное Королевство предложило украинским гражданам пройти обучение на своей территории и пригласило другие страны, входящие в возглавляемые Британией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду внести свой вклад.
- 8 августа в минобороны Финляндии сообщили, что страна направляет около 20 инструкторов на учебную поддержку, организованную в Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины.
- 10 сентября СМИ сообщили, что испанская армия также присоединилась к процессу обучения украинских военных в Сарагосе. Как уже делает Соединенное Королевство на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.
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