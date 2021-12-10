Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения до 2023 года

Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.



Отмечается, что решение было принято с целью поддержки судебного сотрудничества с украинскими властями.



Федеральный совет Швейцарии заморозил активы экс-президента Януковича и его окружения на сумму около 70 млн швейцарских франков ($76 млн) в феврале 2014 года.



Швейцарское правительство отмечает, что в связи с уголовными производствами против чиновников времен Януковича правительство Украины подало в Швейцарию несколько запросов о взаимной правовой помощи, пока в Украине не вынесены судебные решения о незаконном происхождении активов Януковича и его окружения.



Максимальная продолжительность замораживания счетов в Швейцарии ограничена 10 годами.

Напомним, летом 2021 года суд ЕС отменил часть санкций против Виктора Януковича.

6 декабря Верховный суд Украины оставил приговор в 13 лет лишения свободы Виктору Януковичу по делу о государственной измене.