Швейцария продлила заморозку счетов Януковича и его окружения до 2023 года
Федеральный совет Швейцарии продлил превентивную заморозку активов экс-президента Украины Виктора Януковича до февраля 2023 года
Об этом говорится в пресс-релизе правительства Швейцарии.
Отмечается, что решение было принято с целью поддержки судебного сотрудничества с украинскими властями.
Федеральный совет Швейцарии заморозил активы экс-президента Януковича и его окружения на сумму около 70 млн швейцарских франков ($76 млн) в феврале 2014 года.
Швейцарское правительство отмечает, что в связи с уголовными производствами против чиновников времен Януковича правительство Украины подало в Швейцарию несколько запросов о взаимной правовой помощи, пока в Украине не вынесены судебные решения о незаконном происхождении активов Януковича и его окружения.
Максимальная продолжительность замораживания счетов в Швейцарии ограничена 10 годами.
- Напомним, летом 2021 года суд ЕС отменил часть санкций против Виктора Януковича.
- 6 декабря Верховный суд Украины оставил приговор в 13 лет лишения свободы Виктору Януковичу по делу о государственной измене.
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