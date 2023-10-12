Швейцария признала ХАМАС террористической организацией
Правительство Швейцарии поддержало признание ХАМАС террористической организацией и осудило атаки совершенные против гражданских людей в Израиле из сектора Газа
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что традиционно нейтральная Швейцария до сих пор отказывалась присоединиться к ЕС и США в своей позиции по ХАМАС, пытаясь вместо этого позиционировать себя как участника переговоров в ближневосточных конфликтах.
В заявлении говорится, что страна "решительным образом осуждает террористические акты, совершенные ХАМАСом против гражданских лиц в Израиле из сектора Газа, и признает законное стремление Израиля к национальной обороне и безопасности".
Сообщается, что классификация террористической организации нанесет удар по финансированию группы, потенциально отрезав ее от банковской системы Швейцарии.
"Однако даже при поддержке правительства нужно время, прежде чем Швейцария официально введет в действие свое решение, по словам спикера министерства иностранных дел. Правительство назначило рабочую группу для проведения анализа и внедрения нового статуса", - отметили в сообщении.
- В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления с предложением признать ХАМАС террористической организацией и осудить его деятельность.
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