Швейцария признала ХАМАС террористической организацией

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что традиционно нейтральная Швейцария до сих пор отказывалась присоединиться к ЕС и США в своей позиции по ХАМАС, пытаясь вместо этого позиционировать себя как участника переговоров в ближневосточных конфликтах.

В заявлении говорится, что страна "решительным образом осуждает террористические акты, совершенные ХАМАСом против гражданских лиц в Израиле из сектора Газа, и признает законное стремление Израиля к национальной обороне и безопасности".

Сообщается, что классификация террористической организации нанесет удар по финансированию группы, потенциально отрезав ее от банковской системы Швейцарии.

"Однако даже при поддержке правительства нужно время, прежде чем Швейцария официально введет в действие свое решение, по словам спикера министерства иностранных дел. Правительство назначило рабочую группу для проведения анализа и внедрения нового статуса", - отметили в сообщении.