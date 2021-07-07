Швейцария присоединилась к санкциям против режима Лукашенко
Правительство Швейцарии включило в список санкций против Беларуси 78 человек и 7 организаций
Об этом сообщает информационное агентство Reuters, передает Радио Свобода.
Швейцария, вслед за ЕС и США, расширила санкции против Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в мае и арест журналиста Романа Протасевича.
Раньше 7 июля Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь за фальсификации результатов президентских выборов, а также запугивание, репрессии, насильственное подавление мирных протестов, применение пыток и задержаний.
- Напомним, что к новому пакету санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси ранее присоединились шесть европейских стран.
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