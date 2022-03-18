Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против России
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Российской Федерации. Страна заявила о запрете поставки предметов роскоши в страну-агрессор
Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.
Правительство напомнило о том, что 15 марта ЕС расширило список ограничений против России. В частности, речь идет о:
- транзакции с предприятиями России;
- запрете на предоставление кредитных услуг.
"Швейцария применила идентичные санкции, которые вступят в силу уже в ближайшие дни. В том числе речь идет и о запрете экспорта предметов роскоши", – говорится в заявлении правительства.
- Напомним, Япония вводит санкции против 15 российских должностных лиц и 9 организаций.
- Правительство Австралии ввело санкции еще против 11 банков, госучреждений и олигархов РФ в результате войны России против Украины.
- Добавим, в России более 1 млн россиян остались без работы из-за санкций.
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