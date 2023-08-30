Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине из-за российской агрессии

Об этом идет речь на сайте швейцарского правительства.

"Присоединение подчеркивает поддержку Швейцарией пострадавших от войны людей и процесс политической реконструкции Украины, который Швейцария инициировала в широком масштабе вместе с украинским правительством на Конференции восстановления Украины 2022 в Лугано", - говорится в заявлении правительства страны.

Реестр убытков будет документировать доказательства и информацию об ущербе, нанесенном всем физическим и юридическим лицам в результате агрессии Российской Федерации против Украины.

В правительстве отметили, что база данных реестра способствует международным усилиям восстановить справедливость жертв военной агрессии России против Украины. Реестр также будет способствовать борьбе с безнаказанностью и привлечением к ответственности.

Что известно о Международном реестре убытков

17 мая 2023 на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра убытков для Украины. С тех пор 43 страны и Европейский союз присоединились или заявили о намерении присоединиться к реестру.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сказала, что "решение создать реестр убытков под эгидой Совета Европы является историческим".

По ее словам, "это поможет жертвам зафиксировать их ущерб и является жизненно важным для любого механизма компенсации. Поддержанное очень большой коалицией государств-членов и государств, не являющихся членами, а также ЕС, это одно из первых юридически обязательных решений" по привлечению России к ответственности за ее действия".

Реестр ущерба от российской агрессии создан на начальный срок три года, он будет действовать в Нидерландах, а офис-спутник будет расположен в Украине.

Впоследствии корреспондентка Еспресо из Страсбурга Татьяна Высоцкая отметила, что зачерез несколько месяцев граждане Украины смогут вносить в реестр убытки и потери, понесенные ими от войны.

По результатам исследования Киевской школы экономики, по состоянию на конец мая 2023 года из-за полномасштабного вторжения России жилой фонд Украины понес убытки в размере более $54 млрд.

В августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина собирает данные о нанесенном Россией ущербе для Международного реестра, созданного в мае на саммите Совета Европы. По его словам, это очередной шаг по созданию механизма компенсации.