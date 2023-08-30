Швейцария присоединилась к Реестру ущерба, нанесенного Украине из-за российской агрессии
В среду, 30 августа, Федеральный совет Швейцарии принял решение о присоединении страны к Реестру ущерба, нанесенного Украине агрессией России, созданного Советом Европы в мае
Об этом идет речь на сайте швейцарского правительства.
"Присоединение подчеркивает поддержку Швейцарией пострадавших от войны людей и процесс политической реконструкции Украины, который Швейцария инициировала в широком масштабе вместе с украинским правительством на Конференции восстановления Украины 2022 в Лугано", - говорится в заявлении правительства страны.
Реестр убытков будет документировать доказательства и информацию об ущербе, нанесенном всем физическим и юридическим лицам в результате агрессии Российской Федерации против Украины.
В правительстве отметили, что база данных реестра способствует международным усилиям восстановить справедливость жертв военной агрессии России против Украины. Реестр также будет способствовать борьбе с безнаказанностью и привлечением к ответственности.
Что известно о Международном реестре убытков
17 мая 2023 на саммите Совета Европы подписали декларацию о создании реестра убытков для Украины. С тех пор 43 страны и Европейский союз присоединились или заявили о намерении присоединиться к реестру.
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич сказала, что "решение создать реестр убытков под эгидой Совета Европы является историческим".
По ее словам, "это поможет жертвам зафиксировать их ущерб и является жизненно важным для любого механизма компенсации. Поддержанное очень большой коалицией государств-членов и государств, не являющихся членами, а также ЕС, это одно из первых юридически обязательных решений" по привлечению России к ответственности за ее действия".
Реестр ущерба от российской агрессии создан на начальный срок три года, он будет действовать в Нидерландах, а офис-спутник будет расположен в Украине.
Впоследствии корреспондентка Еспресо из Страсбурга Татьяна Высоцкая отметила, что зачерез несколько месяцев граждане Украины смогут вносить в реестр убытки и потери, понесенные ими от войны.
По результатам исследования Киевской школы экономики, по состоянию на конец мая 2023 года из-за полномасштабного вторжения России жилой фонд Украины понес убытки в размере более $54 млрд.
В августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина собирает данные о нанесенном Россией ущербе для Международного реестра, созданного в мае на саммите Совета Европы. По его словам, это очередной шаг по созданию механизма компенсации.
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