Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ, потолку цены на нефть и давлению на Иран
16 декабря Швейцария приняла синхронные с ЕС санкции против России и ввела собственные против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за поставку России беспилотников
Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.
В сообщении говорится, что Берн присоединился к новым санкциям Евросоюза, введенным сегодня против России и потолку цен на российскую нефть.
"Это расширяет запрет на перевозку нефти, продаваемой выше предельной цены, на торговые и брокерские услуги. 16 декабря Федеральный совет решил принять эти положения, приведя меры Швейцарии в соответствие с мерами ЕС", - говорится в документе.
Кроме того, введены финансовые ограничения на двоих и две организации, связанные с иранской программой помощи РФ.
"Меры применяются к иранским физическим лицам и организациям, санкционированным ЕС 14 ноября за их участие в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов (дронов) в Россию", - сообщает Федеральный совет Швейцарии.
Мероприятия вступят в силу в 18 часов 16 декабря.
- Напомним, сегодня, 16 декабря, ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.
- 1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.
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