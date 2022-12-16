Об этом говорится на сайте Федерального совета Швейцарии.

В сообщении говорится, что Берн присоединился к новым санкциям Евросоюза, введенным сегодня против России и потолку цен на российскую нефть.

"Это расширяет запрет на перевозку нефти, продаваемой выше предельной цены, на торговые и брокерские услуги. 16 декабря Федеральный совет решил принять эти положения, приведя меры Швейцарии в соответствие с мерами ЕС", - говорится в документе.

Кроме того, введены финансовые ограничения на двоих и две организации, связанные с иранской программой помощи РФ.

"Меры применяются к иранским физическим лицам и организациям, санкционированным ЕС 14 ноября за их участие в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов (дронов) в Россию", - сообщает Федеральный совет Швейцарии.

Мероприятия вступят в силу в 18 часов 16 декабря.

Напомним, сегодня, 16 декабря, ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.

1 декабря стало известно , что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. 3 декабря сообщалось , что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза.

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