Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России

Об этом информируют в пресс-релизе правительства Швейцарии.

"В ответ на непрерывную военную агрессию России против Украины и ее дестабилизационные действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины, 16 декабря 2022 года ЕС принял новые меры против России в рамках девятого пакета санкций. Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) взялся за внесение изменений в приложения соответствующего распоряжения в пределах своей компетенции и одобрил, в частности, санкции еще около 200 физических и юридических лиц", - говорится в заявлении.

Ограничения против страны-спонсора терроризма начнут действовать сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени.

В частности, в пакет санкций входят услуги в сфере тестирования продукции, рекламы, исследований рынка и опроса общественного мнения, новые средства контроля, ограничения на экспорт различных продуктов и двойного использования, товаров для военного и технологического совершенствования или развития сектора обороны, безопасности и те, которые способствуют усилению промышленного потенциала России.

Также запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли будет распространен на двигатели самолетов и беспилотников. Кроме того, ограничены новые инвестиции в горнодобывающий сектор врага.

"Федеральный совет принял новое положение по эмбарго на оружие. Теперь Швейцария может предоставлять исключения из эмбарго на поставку оружия по оборудованию для разминирования, которое будет использоваться в Украине в каждом конкретном случае. При выдаче лицензии на экспорт будут приняты меры для обеспечения того, чтобы материал использовался законно и по назначению", - подчеркнули в правительстве.