Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России
25 января Федеральный совет Швейцарии ввел новые санкции против РФ, подкрепляя это девятым пакетом ограничительных мер, оглашенных Европейским Союзом
Об этом информируют в пресс-релизе правительства Швейцарии.
"В ответ на непрерывную военную агрессию России против Украины и ее дестабилизационные действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и безопасность Украины, 16 декабря 2022 года ЕС принял новые меры против России в рамках девятого пакета санкций. Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) взялся за внесение изменений в приложения соответствующего распоряжения в пределах своей компетенции и одобрил, в частности, санкции еще около 200 физических и юридических лиц", - говорится в заявлении.
Ограничения против страны-спонсора терроризма начнут действовать сегодня, 25 января, в 19:00 по киевскому времени.
В частности, в пакет санкций входят услуги в сфере тестирования продукции, рекламы, исследований рынка и опроса общественного мнения, новые средства контроля, ограничения на экспорт различных продуктов и двойного использования, товаров для военного и технологического совершенствования или развития сектора обороны, безопасности и те, которые способствуют усилению промышленного потенциала России.
Также запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли будет распространен на двигатели самолетов и беспилотников. Кроме того, ограничены новые инвестиции в горнодобывающий сектор врага.
"Федеральный совет принял новое положение по эмбарго на оружие. Теперь Швейцария может предоставлять исключения из эмбарго на поставку оружия по оборудованию для разминирования, которое будет использоваться в Украине в каждом конкретном случае. При выдаче лицензии на экспорт будут приняты меры для обеспечения того, чтобы материал использовался законно и по назначению", - подчеркнули в правительстве.
- 16 декабря 2022 года Швейцария приняла синхронные с ЕС санкции против России и ввела собственные против двух граждан Ирана и двух иранских компаний за поставку России беспилотников.
- Присоединение Швейцарии к санкциям ЕС против РФ совместимо с нейтралитетом страны, который не должен означать равнодушие, заявлял президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе.
- Глава Швейцарии Ален Берсе во время выступления на Давосском экономическом форуме говорил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину это "нападение на международное право".
- 20 января стало известно, что глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что страна поддерживает идею передачи замороженных активов РФ для восстановления Украины, банки критически отнеслись к предложению.
- Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии на заседании во вторник, 24 января,приняла представление и депутатскую инициативу, предусматривающую разрешение на реэкспорт швейцарского оружия из третьих стран в Украину.
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