Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил, что это важно, когда нейтральные в военно-политическом смысле государства все же занимают четкую моральную позицию по отношению к российскому террору и к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах.

"Только в единстве можем сохранить мир как основу международных отношений, и я благодарю Швейцарию за эти решения", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что на этой неделе был ряд положительных новостей для Украины. Так, в рамках ОБСЕ началась работа над первым отдельным международным отчетом. Он будет посвящен насильственной депортации Россией украинских детей и попыткам их ассимиляций.

"Это преступление России - одно из самых циничных и античеловечных преступлений нашего времени. Россия совершает его системно и просчитанно, на государственном уровне. Системной будет и ответственность за него. Ответственность России как государства и всех причастных", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил ряд государств за военную и финансовую поддержку. Он отметил Германию, Хорватию, Северную Македонию, Словакию, Словению и Канаду. Также поблагодарил МВФ за новую программу для Украины.

"Я благодарю всех, кто помогает Украине. Кто защищает международный порядок, основанный на правилах! Спасибо всем, кто спасает и помогает спасать наших людей после ранений от российских обстрелов!" – сказал Зеленский.