Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза, - Зеленский
На этой неделе Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Европейского Союза
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Он отметил, что это важно, когда нейтральные в военно-политическом смысле государства все же занимают четкую моральную позицию по отношению к российскому террору и к разрушению Россией глобального порядка, основанного на правилах.
"Только в единстве можем сохранить мир как основу международных отношений, и я благодарю Швейцарию за эти решения", - сказал Зеленский.
Также президент отметил, что на этой неделе был ряд положительных новостей для Украины. Так, в рамках ОБСЕ началась работа над первым отдельным международным отчетом. Он будет посвящен насильственной депортации Россией украинских детей и попыткам их ассимиляций.
"Это преступление России - одно из самых циничных и античеловечных преступлений нашего времени. Россия совершает его системно и просчитанно, на государственном уровне. Системной будет и ответственность за него. Ответственность России как государства и всех причастных", - подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский поблагодарил ряд государств за военную и финансовую поддержку. Он отметил Германию, Хорватию, Северную Македонию, Словакию, Словению и Канаду. Также поблагодарил МВФ за новую программу для Украины.
"Я благодарю всех, кто помогает Украине. Кто защищает международный порядок, основанный на правилах! Спасибо всем, кто спасает и помогает спасать наших людей после ранений от российских обстрелов!" – сказал Зеленский.
- 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
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